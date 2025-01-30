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[Zero]
Интернет-мошенники активно предлагают россиянам «волшебные» методики похудения
При этом аферисты обещают легкий и стойкий результат

Как сообщает «Газета.ру», ссылаясь на данные юриста Ильи Русяева и других экспертов, интернет-аферисты активно пытаются продавать россиянам различные курсы, планы питания, а также БАДы якобы для быстрого похудения, нередко обещая при этом стойкий результат. В деталях используемые злоумышленниками схемы могут сильно различаться – например, одни мошенники просто продают за солидные денежные суммы общеизвестные диеты или планы питания, составленные ИИ вроде ChatGPT, а другие используют фишинговые интернет-ресурсы и вредоносные приложения для хищения денежных средств и персональных данных граждан.

В частности, упомянутые приложения часто маскируются преступниками под легитимный софт для контроля питания и работы с программами тренировок. На самом же деле, такие приложения, скачанные из сомнительных источников, могут предоставлять злоумышленникам частичный контроль над смартфоном жертвы или пересылать на указанный адрес SMS и push-уведомления, приходящие на мобильное устройство, что позволяет мошенникам получить доступ к банковским приложениям. Не брезгуют аферисты и социальной инженерией, а также психологическими и манипулятивными приемами, эксплуатируя желание человека быстро и легко достичь цели с минимальными трудозатратами.

#информационная безопасность #мошенники #интернет-мошенники #курсы #похудение #аферисты
Источник: gazeta.ru
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