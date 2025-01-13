Рост цен оказался еще более внушительным, чем в 2023 году

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные руководителя проекта «Мир квартир» Павла Луценко, стоимость аренды квартир в России в 2024 году выросла на 25-32% в зависимости от количества комнат. Стоит отметить, что в 2023 году аренда также дорожала, но не столь значительно — на 15-22%. По мнению эксперта, росту цен способствовали такие факторы, как высокая инфляция и рост цен на потребительские товары, увеличение зарплат, ввод ограничений по льготной ипотеке, а также высокая ключевая ставка ЦБ.

По словам Павла Луценко, если 1-2 года назад граждане могли снять однокомнатную квартиру в крупном городе за 13-16 тысяч рублей, сейчас таких предложений практически нет. По поводу 2025 года специалист также высказался однозначно — стоимость аренды продолжит расти, причем достаточно активно. Разброс роста цен по городам также останется значительным – к примеру, в 2024 году в Туле и Череповце аренда однокомнатных квартир стала дороже на 49-51%, а во Владивостоке и Белгороде только на 4-8%. Высока вероятность, что стоимость аренды будет коррелировать с уровнем инфляции – Центробанк и Минэкономразвития ожидают, что он будет ниже, чем в 2024 году.