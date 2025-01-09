Как и другие техногиганты, компания стремится к повышению эффективности.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на данные издания India Today, источники в корпорации Microsoft подтвердили намерения руководства продолжить массовые сокращения сотрудников в 2025 году. Как и другие технологические гиганты, компания стремится к повышению эффективности, поэтому увольнять в первую очередь будут работников не оправдывающих ожиданий и не соответствующих установленным стандартам. Такой тренд можно считать общим для всей IT-отрасли и на это есть объективные причины – как показывают некоторые исследования, от 5% до 15% разработчиков в крупных компаниях лишь имитируют рабочий процесс, но продолжают получать зарплату.

Согласно сведениям India Today, параллельно с увольнениями Microsoft продолжит и нанимать сотрудников, поэтому количественно штат компании в 2025 году, вероятно, изменится незначительно – по данным на середину 2024 года в компании трудились около 224 тысяч человек. По предварительной информации, сокращения могут коснуться отдела безопасности и даже некоторых руководителей технологических направлений.