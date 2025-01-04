Самое главное - использовать современную энергоэффективную технику

Журналисты издания «Российская газета» опросили профильных экспертов с целью узнать, как можно сэкономить на оплате счетов за электричество в квартире или дома, не прибегая к незаконным методам вроде вмешательства в работу счетчика. Ключевая рекомендация — использовать современную энергоэффективную бытовую технику с классом потребления как минимум A, в идеале же — A+++ или A++. Обычно высоким энергопотреблением характеризуются такие приборы, как электроплита, стиральная, сушильная или стирально-сушильная машина, электрический чайник, обогреватель, кондиционер или сплит-система, холодильник, утюг, пылесос и некоторые другие устройства. При этом отдельные приборы используются лишь эпизодически или редко, другие же работают большую часть времени — именно на энергоэффективность последних и следует обратить особое внимание.

Как отметил один из топ-менеджеров компании «Технониколь» Никита Аброськин, разница в энергопотреблении между бытовой техникой классов «A» и «С» может превышать 40%. Если речь идет о приборе, который включается раз в неделю, этот факт можно считать малозначительным, но если говорить, например, о холодильнике, который работает постоянно, то разница в потреблении электричества за месяц может быть существенной. Также специалист порекомендовал отключить радиоточку и стационарный телефон, если они не используются. Еще один полезный совет – использовать многотарифный счетчик с пониженной оплатой за электричество в ночное время, и заряжать все гаджеты именно ночью.

Гендиректор Zapusk Group Алексей Равинский советует обратить внимание на освещение — замена ламп накаливания на современные светодиодные лампы может быть экономически оправданной даже с учетом дороговизны последних, если они достаточно надежны, или на них предоставляется длительная гарантия. Светодиодные (LED) лампы могут быть на 80% и даже на 90% более энергоэффективными, чем лампы накаливания при одинаковом значении светового потока, хотя к выбору таких ламп следует подходить обдуманно, обращая внимание на такие параметры, как цветовая температура и уровень пульсаций, а также другие характеристики.

Сэкономить электроэнергию помогает и эффективная теплоизоляция квартиры или дома — она позволяет тратить меньше киловатт на обогрев помещений летом и их охлаждение зимой. Несмотря на то, что электроэнергия в большинстве регионов России стоит относительно дешево, это не значит, что следует подходить к ее потреблению расточительно.