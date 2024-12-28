Из-за повышения акциза на сахаросодержащие напитки и роста себестоимости производства

Как сообщают СМИ, в начале 2025 года в России резко подорожают сладкие газированные напитки, энергетики, соки и нектары, а также некоторые виды минеральной воды – рост цен составит не менее 10-15%. Производители объясняют повышение отпускных цен увеличением акциза на сахаросодержащие напитки, а также ростом себестоимости производства продукции. Среди брендов, уже объявивших о росте цен — «Черноголовка», «Мултон Партнерс» (Добрый Кола) и «Сады Придонья».

Увеличение стоимости напитков эксперты связывают в том числе с подорожанием сырья для их производства, упаковки и логистики, а также с высокой инфляцией и слабым курсом рубля по отношению к таким валютам, как евро, американский доллар и китайский юань. В краткосрочной перспективе удорожание напитков может привести к сокращению их потребления гражданами, а также к переходу на продукцию брендов с меньшей наценкой и к изменению потребительского поведения – приобретению товаров в рамках различных маркетинговых акций и/или со скидками. При этом рост цен, вероятно, продолжится и в течение 2025 года — ситуация на рынке во многом будет зависеть от уровня инфляции.