За год добавилось более 180 миллионов новых пользователей

Как сообщает ресурс MyDrivers, число граждан Китая, использующих сети связи пятого поколения (5G) превысило 1 миллиард человек, причем за 11 месяцев 2024 года прибавилось более 180 миллионов новых пользователей. Как рассказали в компании Kuai Technology, в пятый год развертывания сетей связи 5G в Поднебесной их используют 56% владельцев мобильных устройств, в принципе пользующихся беспроводным интернетом. При этом расширение и совершенствование сетей продолжается стремительными темпами — так, число функционирующих в стране базовых станций 5G приближается к 4.2 миллионам штук.

В настоящий момент Китай является лидирующей по темпам внедрения сетей связи 5G страной — США и Южная Корея отстают, несмотря на то, что и там, и там сетями пятого поколения пользуются десятки миллионов пользователей. При этом во многих странах, включая некоторые технически развитые, до сих пор нет коммерческих сетей 5G – в число таких стран входит и Россия. Ранее в Минцифры РФ заявляли, что связь 5G к 2030 году появится в 16 городах-миллионниках, а использовать ее будут около 16-17 миллионов абонентов.