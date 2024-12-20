А также "ускорение Youtube" и обход иных блокировок.

Как сообщает издание «Известия», интернет-мошенники в очередной раз оперативно подстроились под громкий инфоповод — блокировку на территории России популярного мессенджера Viber. Злоумышленники массово создают сайты с «безопасными версиями» Viber (которые на самом деле при запуске устанавливают на смартфон вредоносное ПО), а также фальшивыми инструкциями якобы по обходу блокировок. В большинстве таких инструкций предлагается установить некое приложение – на деле же это приложение оказывается или «трояном» или софтом для получения удаленного доступа и контроля над мобильным устройством.

Глава компании Phishman Алексей Горелкин в разговоре с журналистами подчеркнул, что мимикрирующие под Viber приложения могут появиться не только в соцсетях, на сомнительных сайтах и форумах, а также в мессенджерах, но и в различных магазинах и каталогах приложений. Известны случаи, когда вредоносное ПО успешно находилось в том же Google Play на протяжении как минимум нескольких недель, собирая сотни тысяч и даже миллионы скачиваний.

В свою очередь, эксперт GG Tech Сергей Поморцев отметил, что аудитория Viber в России – это в основном люди старше 40-45 лет. Такие граждане считаются специалистами по информационной безопасности одной из уязвимых категорий – пытаясь вернуть доступ к мессенджеру, пользователи могут как скачать приложение со встроенным «трояном», так и попасть в другую ловушку, введя свои данные на одном из фишинговых сайтов. В целом же безопасники ожидают роста числа попыток мошенничества под видом «помощи» с возвратом полноценного доступа к Viber или Youtube. Чтобы не стать добычей злоумышленников, специалисты рекомендуют не скачивать приложений откуда-либо кроме официальных магазинов, не сообщать никому какие-либо коды из уведомлений, не вводить свои данные, не проверив перед этим доменное имя сайта, а также не следовать инструкциям неизвестных лиц, внезапно вышедших на связь, кем бы они ни представлялись.