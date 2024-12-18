Модель является первым в мире массовым решением с поддержкой технологии HAMR

Компания Seagate официально представила жесткий диск Exos M емкостью 32 терабайта – это первый массовый продукт, использующий технологию HAMR (магнитная запись с подогревом). Также 32-терабайтный HDD задействует черепичную запись с частичным перекрытием дорожек, но в ассортименте производителя имеется 30-терабайтная модель с классической CMR-записью без подобного перекрытия, пригодная для более широкого круга задач. В СМИ уже появлялась информация о планах Seagate выпустить к 2030 году первый жесткий диск емкостью 100 терабайт — достичь этого в компании намерены, сочетая черепичную запись, HAMR и другие технологии.

Ранее компания Western Digital, являющаяся ключевым конкурентом Seagate на рынке «винчестеров» презентовала собственный HDD емкостью 32 терабайта — в ней используется технология ePMR (перпендикулярная магнитная запись, усиленная электрическими полями). Использование технологий энергетической подпитки (микроволны или лазер) при записи считаются наиболее перспективным вариантом для повышения емкости магнитных накопителей, и оба производителя намерены вкладывать в их развитие и соответствующие исследования значительные денежные средства.