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[Zero]
Экономист Остапкович назвал преимущества роста ключевой ставки для россиян
Впрочем, эксперт не исключил и возможности роста цен

Как сообщает издание «Аргументы и факты», экономист Георгий Остапкович рассказал о преимуществах высокой ключевой ставки для россиян. Главный плюс, по мнению эксперта – это возможность положить денежные средства на депозит под высокий процент – желательно, на 3-6 месяцев, и в крупный банк, участвующий в программе страхования вкладов. Также экономист подчеркнул, что высокая ключевая ставка может способствовать росту производительности труда на предприятиях и модернизации технической базы.

Впрочем, упомянул господин Остапкович и о возможных негативных последствиях повышения ключевой ставки — в первую очередь это рост цен из-за удорожания кредитов для предприятий. Как полагает экономист, в декабре Центробанк увеличит показатель ключевой ставки на 1-2% с нынешних 21%. Такого же прогноза придерживаются и во многих отечественных банках — проценты по кредитам уже выросли с учетом вероятного повышения ставки до 23%, при этом в некоторых банках увеличились и ставки по вкладам, а также накопительным счетам. В Банке России заявляют, что увеличение ключевой ставки — эффективный инструмент для сдерживания инфляции, тем не менее, инфляция в 2024 году уже превысила прогнозы регулятора.

#экономика #цены #доллар #рубль #центробанк #ключевая ставка #банк россии
Источник: news.mail.ru
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Инфляция за 2024 год превысила годовой прогноз Центробанка
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