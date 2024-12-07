В настоящий момент за одну единицу американской валюты дают около 100 единиц российской.

Как сообщает издание «Ведомости», глава Сбербанка Герман Греф поделился своим мнением по поводу перспектив курса рубля по отношению к американскому доллару. По мнению топ-менеджера, в настоящий момент нет причин для значительного ослабления российской национальной валюты. Тем не менее, к концу 2025 года можно ожидать курса в районе 112-115 рублей за доллар.

Рубль ослабевал по отношению к доллару на протяжении всей осени, а в ноябре, после избрания Дональда Трампа президентом США, процесс ускорился. Еще одним негативным фактором стал ввод Америкой санкций против Газпромбанка, в результате чего курс рубля опускался до 110-114 единиц за доллар. Оценив ситуацию, в Центробанке приняли решение приостановить закупки валюты на внутреннем рынке до конца 2024 года. Также высказались по поводу курса рубля президент России Владимир Путин и министр финансов Антон Силуанов. Как подчеркнул 28 ноября российский лидер, ситуация с рублем находится под контролем. Подтвердил слова президента и глава Минфина, заявив 5 декабря, что по истечении 1-2 недель с российской национальной валютой все будет в порядке. И действительно — к настоящему моменту рубль уже укрепился до уровня менее 100 единиц за доллар.

По мнению ряда экономистов и экспертов, удержание российской национальной валюты от дальнейшего ослабления критически важно для сдерживания инфляции, которая, по обновленным данным Центробанка, в 2024 году может превысить ранее прогнозируемые 8-8.5% и даже превзойти отметку в 9%. При этом особое беспокойство граждан вызывает продуктовая инфляция – так, отдельные овощи вроде томатов, чеснока и картофеля в 2024 году по данным Росстата подорожали на 20-45%.