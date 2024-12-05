Согласно сведениям профсоюза, в забастовке приняли участие 98 650 сотрудников на 9 заводах по всей Германии

Как сообщает Reuters, в забастовке работников Volkswagen приняли участие почти 100 тысяч человек – профсоюзы сообщают о 98 650 участниках. Также 4 декабря состоялся очередной раунд переговоров между бастующими и руководством компании — сторонам не удалось найти общий язык, а генерального директора Volkswagen во время его речи освистывали недовольные сотрудники. Сообщается, что на встрече присутствовало около 20 тысяч человек, в том числе министр труда Германии Вольфганг-Хубертус Хайль.

По мнению руководства Volkswagen, для того, чтобы выдержать конкуренцию с китайскими производителями, компании придется сократить зарплаты большей части работников на 10%, а также, вероятно, закрыть три завода. В свою очередь, профсоюзы намерены не допустить закрытия заводов и массовых сокращений, и предлагают отказаться от бонусов в 2025 и 2026 году. Позиция министра труда, по данным Reuters, ближе к позиции работников — чиновник призвал найти компромисс, который позволит избежать закрытия предприятий или принудительных увольнений. Следующий раунд переговоров запланирован на 9 декабря.