Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
В Швейцарии создали птицеподобный дрон «на курьих ножках» — он ходит, прыгает и летает
Размах крыльев дрона достигает 1 м, а длина корпуса — 0,5 м

Ученые из швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) после изучения передвижения птиц создали дрон под названием Raven (ворон) — модель обладает неподвижным крылом и винтом, но от винтового самолета его отличает наличие ног, способных на ходьбу и прыжки. Так, на этих ногах дрон передвигается пешком со скоростью примерно 0.25 м/с и может перепрыгивать провалы до 12 см, а также препятствия высотой до 26 см. Для взлета же в прыжке дрон может подпрыгивать аж на 0.5 метра в высоту – и это при такой же длине корпуса. Весит прототип 620 г, причем 230 г массы приходится на «ножной привод».

Как показали тесты, взлет в прыжке позволяет быстро добиться устойчивости полета, а также дает возможность подниматься в воздух с очень короткой взлетно-посадочной полосы. Конкретно для задачи поднятия в воздух взлет в прыжке оказался примерно в 10 раз более энергоэффективным, чем без него. Также исследователям удалось подтвердить гипотезу, что даже несложные в изготовлении суставчатые пальцы лучше полного их отсутствия — благодаря ним дрон держит равновесие во время передвижения, а также более уверенно приземляется. 


#дроны #беспилотники #бпла
Источник: 3dnews.ru
+
Написать комментарий (0)
Украинские подпольщики: Российская армия применила беспилотный катер для удара по Военной бухте
Российская армия нанесла новые удары по объектам ВСУ в ряде регионов Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый этап в дальнобойности: российские танкисты установили рекорд, поразив цель на расстоянии 10 км
13
Apple запускает продажи Vision Pro на Тайване
1
"Горыныч" поднимается в небо: огнеметный дрон нового поколения уже на линии сборки
1
П-700 «Гранит»: крылатая ракета, получившая на Западе прозвище «Shipwreck»
+
Зенитный ракетный комплекс "Викинг" выставляет новые стандарты в системах ПВО
+
В России запущено новое производство грузовых автомобилей
2
Компании западного ВПК заработали $630 млрд на украинском конфликте
+
Российские войска взяли под контроль населённый пункт Новый Комар в ДНР
1
ВС РФ заняли большинство доминирующих позиций в Курахово – сдача города дело времени
+
Рост популярности электрокаров в стране заставляет Китай отказываться от большого потребления нефти
1
Шольц в очередной раз повторил, что не предоставит Украине дальнобойные ракеты Taurus
+
В России создали штурмовой FPV-дрон "Аква-4" для зачистки зданий и проведения разведмиссий
10
Россия и Казахстан не могут договориться о восстановлении железной дороги — дублера Транссиба
+
Представлены самые мощные смартфоны средне-премиального класса на 2024 год по версии AnTuTu
1
Intel Arc B580 до 43 % быстрее NVIDIA GeForce RTX 4060 в первых официальных игровых тестах
3
Комплекс «Авангард» обеспечивает новый уровень защиты для стратегических объектов
+
Gaijin Entertainment выпустила сравнительное видео движков Unreal Engine 5 и Dagor Engine
4
Украинские подпольщики: Российская армия применила беспилотный катер для удара по Военной бухте
5
В Южной Корее парламент осудил военных за поддержку президента в условиях кризиса
+
Минобороны России впервые показало в деталях гиперзвуковую ракету «Циркон»
+

Популярные статьи

Thermalright Burst Assassin 120 BA120-ARGB vs Scythe Kotetsu Mark II [SCKTT-2000]: краткий тест
6
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
26
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
121
Обзор и тест ноутбука Asus TUF Gaming F17 (i7-13620H, RTX 4070, QHD 240Hz, FX707VI-LL055, 2024-07)
11
iPhone SE 4 может оказаться круче, чем вы думаете
1
Как понять, что на вашем ПК завёлся вирус, и что предпринять для его уничтожения
2
Подборка игр и дополнений, в которые можно поиграть вместо S.T.A.L.K.E.R. 2
12
8 самых выгодных смартфонов декабря до 50 тысяч рублей со скидками на Мегамаркет
6
Собираем антикризисную игровую сборку за 80 000 рублей для запуска требовательных игр в 1080p@60 fps
12
Как сделать апгрейд с минимальными расходами, и что купить для запуска игр в разрешении 1080р и 2К
3

Сейчас обсуждают

Виталий Подурарь
15:49
Пишет человек нация которго сосет леденцы в виде петушка (cock).... Помолчал бы ты тятя, у тебя изо рта говном воняет
Учёные выяснили, что крабы чувствуют боль, предлагая пересмотреть способ варки и жарки морепродуктов
Влад Сотников
15:48
Когда найдешь явные факты, а не чей-то спгс - тогда и трогай клавиатуру. А пока что я могу ткнуть тебя в явный паттерн свастики от выстрелов ТОЗ. Неоспоримый факт, который относится именно к этой ново...
Студия GSC Game World рассказала о тяжёлых условиях разработки S.T.A.L.K.E.R. 2
Влад Сотников
15:47
Маньки не смогли связать жест с зигой и теперь перешли на одежду, смешно (и это приплетают к новости про Сталкера). Ещё Хьюго босс пни за то, что Гитлеру одежду шили (и немецкий автопром пнуть не забу...
Студия GSC Game World рассказала о тяжёлых условиях разработки S.T.A.L.K.E.R. 2
Руслан Крыков
15:45
Она официально не поддерживается Майками уже как 4-й год подряд, почти все программы и игры прекратили поддержку "семёрки" в пользу более современных операционок (исключением могу назвать Steam, котор...
Microsoft отказывается от ответственности, если пользователь установил Windows 11 на старый ЦП
Дмитрий Патрушев
15:44
Дибильные вопли из под шконки :D :D :D
США анонсировали выделение Украине кредита на $50 млрд за счёт активов РФ уже в ближайшие недели
Johan_888
15:44
Вернуть территорию Новороссии, насильно присоединённую коммунистами к незаконному образованию УССР.
СМИ: Украина готовится заявить о готовности к мирным переговорам с Россией
Mixa8827
15:42
Текст статьи нейросеть предыдущего поколения писала?
Появились результаты тестов нового чипа Exynos 2500 от Samsung
JAX1979
15:38
Современные вирусняки-майнеры успешно прячутся от стандартного диспетчера задач. Используйте прогу Process hacker
Как понять, что на вашем ПК завёлся вирус, и что предпринять для его уничтожения
Станислав Белоусов
15:35
«Вы фильм ”Кабаре” смотрели? Сравните одеяние Шамана и юноши немецкого. Один в один», — пишет пользователь в комментариях к посту в районном паблике. Параллели между певцом и юношей-нацистом, который ...
Студия GSC Game World рассказала о тяжёлых условиях разработки S.T.A.L.K.E.R. 2
FelsheR-zzzzz
15:30
А как быть товарищам типа Шиши, которым по умолчанию ни одна женщина ни когда не даст? Тут только порно сайты и руки друга Лехи.
Подборка игр и дополнений, в которые можно поиграть вместо S.T.A.L.K.E.R. 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем