Размах крыльев дрона достигает 1 м, а длина корпуса — 0,5 м

Ученые из швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) после изучения передвижения птиц создали дрон под названием Raven (ворон) — модель обладает неподвижным крылом и винтом, но от винтового самолета его отличает наличие ног, способных на ходьбу и прыжки. Так, на этих ногах дрон передвигается пешком со скоростью примерно 0.25 м/с и может перепрыгивать провалы до 12 см, а также препятствия высотой до 26 см. Для взлета же в прыжке дрон может подпрыгивать аж на 0.5 метра в высоту – и это при такой же длине корпуса. Весит прототип 620 г, причем 230 г массы приходится на «ножной привод».

Как показали тесты, взлет в прыжке позволяет быстро добиться устойчивости полета, а также дает возможность подниматься в воздух с очень короткой взлетно-посадочной полосы. Конкретно для задачи поднятия в воздух взлет в прыжке оказался примерно в 10 раз более энергоэффективным, чем без него. Также исследователям удалось подтвердить гипотезу, что даже несложные в изготовлении суставчатые пальцы лучше полного их отсутствия — благодаря ним дрон держит равновесие во время передвижения, а также более уверенно приземляется.



