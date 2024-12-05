Но чаще всего накручивают довольно скромно - добавляя один лишний год

Как продемонстрировало проведенное «Хабр Карьерой» и телеграм-каналом Digital Ниндзя исследование, почти 30% IT-специалистов «накручивают» опыт в резюме, в среднем добавляя год к реальному значению. Чаще всего так поступают начинающие – например, с целью найти свою первую или вторую работу в отрасли, а также обойти HR-фильтры, и, как показывает практика, в значительном числе случаев это работает. Если же на одном из собеседований выясняется, что реального опыта у соискателя недостаточно или и вовсе нет, то он просто идет на собеседование в другую компанию.





Примечательно, что кроме новичков, порой «добавляют» себе от 6 до 36 месяцев опыта и специалисты уровня middle — как правило, чтобы получить на новом месте работы более высокую зарплату. Самым эффективным способом выявления накрученного опыта являются технические собеседования, тем не менее, это работает лишь в отношении начинающих специалистов – уличить опытного разработчика в том, что он добавил себе пару лет работы в одной из предыдущих компаний зачастую невозможно. Еще один из опросов показал, что только 10% опрошенных работодателей считают, что если информация о накрутке всплыла после найма, сотрудника следует уволить.



