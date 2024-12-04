Стороны заключили "соглашение об увольнении".

Как сообщает популярный ресурс TechCrunch, ушедший в отставку генеральный директор компании Intel Пэт Гелсингер получит «золотой парашют» в размере 7-10 миллионов долларов – стороны уже пришли к соглашению по данному вопросу. Гелсингер руководил компанией около четырех лет, и в итоге был поставлен перед выбором – уйти в отставку самостоятельно или выполняя решение совета директоров.

В настоящий момент Intel находится в сложной экономической ситуации — если в прошлом году компания показала чистую прибыль в 1.5 миллиарда долларов, то в этом ее сменил чистый убыток в 1.6 миллиарда. В результате руководство приняло решение сократить 15% штата или около 15 000 человек, а также уменьшить расходы по ряду направлений, включая затраты на маркетинг и капитальные затраты. Также по Intel ударил скандал с выходом из строя старших процессоров Core i9 13-го и 14-го поколений. Что же касается вышедших позднее CPU Core Ultra — они оказались менее производительными в игровых сценариях использования, чем модели предыдущих линеек, хотя и более энергоэффективными.