Распространенная в сети шутка про то, что архиватор никто не покупает оказалась далека от правды

В среде русскоязычных компьютерщиков и IT-специалистов есть распространенная шутка: архиватор WinRAR практически никто не покупает, а когда каким-то незадачливым пользователем оформляется хотя бы одна лицензия, график продаж ПО резко подскакивает вверх, а разработчики устраивают праздник в офисе компании. И казалось бы — действительно, в современном мире достаточно бесплатного софта для работы с архивами, поэтому доля правды в этой шутке может быть достаточно высока. Впрочем, это лишь в теории, на практике же шутка оказалась далека от истины – в конце ноября 2024 года представитель команды WinRAR сообщил, что в месяц пользователи приобретают примерно 10 тысяч лицензий на архиватор.

Архиватор RAR для MS-DOS был создан программистом Евгением Рошалом в далеком 1993 году, а в 1995 году появилась первая версия WinRAR. С тех пор программное обеспечение неоднократно получало обновления и пережило множество операционных систем. Последняя доступная на данный момент версия — WinRAR 7.01, также при желании пользователи могут скачать и установить бета-версию 7.10.