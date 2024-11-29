А также из-за оттока арендаторов

Как сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на сведения одного из руководителей Союза торговых центров Павла Люлина. неоднократное повышение Банком России ключевой ставки может способствовать банкротству владельцев более, чем тысячи российских торговых центров. Основные тому причины — увеличение стоимости кредитов, а также уход части компаний-арендаторов. В зоне особого риска находятся предприниматели, на которых оформлены кредиты с плавающей ставкой — проценты по таким займам росли в течение всего года, и в декабре могут вырасти дополнительно.

Ранее Центробанк РФ увеличил показатель ключевой ставки до 21%, и, как ожидают экономисты и другие эксперты, в декабре рынок ждет очередное повышение – до 22% или даже 23-24%. Крупные банки уже предусмотрели в своих продуктах рост ключевой ставки именно до 23%, повысив проценты по кредитам. Что же касается вероятности снижения ключевой ставки — в настоящий момент она практически нулевая. При самом позитивном сценарии уменьшение этого показателя может начаться во 2 квартале 2025 года, а при более реалистичном – не раньше 4 квартала.