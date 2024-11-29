Российская национальная валюта дешевела по отношению к доллару, евро и юаню на протяжении всей осени 2024 года.

Как сообщает портал Autonews, представители дилеров предупреждают о грядущем подорожании автомобилей из-за резкого ослабления курса рубля по отношению к доллару, евро и юаню. Российская национальная валюта дешевела на протяжении последних трех месяцев, а в конце ноября ее падение ускорилось, в результате чего Центробанк РФ принял решение отказаться от покупки иностранных валют до начала 2025 года. Официальный курс доллара на 29 ноября был установлен на отметке 109.58 рублей.

По словам опрошенных журналистами экспертов, наиболее значительное удорожание ожидает транспортные средства, завозимые в Россию посредством схем параллельного импорта, в особенности машины премиум-сегмента. Что же касается запасов автомобилей, закупленных салонами по старым ценам — их стоимость для конечного потребителя также может увеличиться, хотя некоторые компании и не будут сильно повышать цены ради достижения желаемого показателя оборачиваемости. Но в среднем по рынку снижение стоимости рубля на каждые 10% приведет к увеличению цен на автомобили на 10-15%.