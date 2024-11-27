Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

Как рассказали в пресс-службе Wildberries и Russ, клиенты маркетплейса с мая 2024 года суммарно заработали в рамках программы «Рубли за отзывы» уже более миллиарда бонусных рублей. Всего было оценено свыше 600 тысяч товаров от десятков тысяч различных продавцов. Для получения вознаграждения необходимо приобрести участвующий в программе товар и написать развернутый отзыв, сопроводив его фото и видео. Отзывы модерируются вручную, а выплата производится через две недели. Начисленные на «WB кошелек» бонусы можно тратить на следующие покупки.

Программа «Рубли за отзывы» позволяет покупателям зарабатывать бонусные рубли, а продавцам — оперативно собирать обратную связь о товаре и стимулировать спрос на него. Функцией пользуются как небольшие, так и крупные компании, причем вознаграждение за подробный отзыв в ряде случаев может превышать несколько тысяч бонусных рублей. Впрочем, довольны работой системы не все покупатели – так, некоторые клиенты маркетплейса жалуются на отклонение написанных отзывов за несоответствие установленным требованиям.