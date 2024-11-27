Российская валюта продолжает ослабевать под действием ряда факторов

Как сообщают СМИ, курс доллара на межбанковском рынке, а также на Forex 27 ноября 2024 года примерно в 15-08 по московскому времени превысил 111 рублей, курс евро — 117 рублей. Последний раз столь высокие значения наблюдались в марте 2022 года, вскоре после начала СВО, но, как подчеркивают эксперты, экономическая ситуация тогда была принципиально другой, сейчас же Центробанком РФ установлен рекордный показатель ключевой ставки, что должно сдерживать инфляцию и способствовать поддержанию и укреплению рубля.

Среди причин ослабления российской национальной валюты называют глобальное укрепление доллара после избрания президентом США Дональда Трампа, а также геополитические и санкционные риски. Впрочем, в ноябре 2024 года рубль дешевеет также по отношению к таким валютам, как евро и китайский юань. Ранее аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко спрогнозировал, что удешевление рубля, вероятно, продолжится на протяжении ближайших недель, а фактором, способствующим его укреплению, может стать лишь повышение спроса на «деревянный» в связи с началом налогового периода. Впрочем, некоторые другие экономисты полагают, что решить проблему может очередное резкое увеличение Центробанком РФ ключевой ставки, хотя у подобного решения есть свои минусы.

UPD 15-57: доллар — 113 рублей, евро — 119 рублей