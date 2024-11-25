Один из энтузиастов убедился в этом на собственном опыте

Как рассказал в профильном разделе зарубежного интернет-ресурса Reddit компьютерный энтузиаст под ником NathanTheJet, попытка дополнительно разогнать процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, игнорируя установленные производителем ограничения привела к деградации CPU. Как указывает автор, для разгона использовалась платная версия программы Project Hydra v1.8C Pro.

После запуска стандартного сканирования для создания профиля разгона, автор обратил внимание на то, что процессор стал требовать для работы более высокого напряжения, причем без всякого оверклокинга. Выросли и рабочие температуры – примерно на 10 градусов по шкале Цельсия. Вернуть параметры CPU к нормальным не помогли ни сброс настроек BIOS, ни перепрошивка на другую версию (тоже официальную) ни переустановка Windows, ни сброс параметров Ryzen Master. Как заключил NathanTheJet, единственная правдоподобная версия заключается в том, что софт Project Hydra при тестовом прогоне для выяснения разгонного потенциала процессора установил слишком высокие параметры напряжения и/или силы тока, что и привело к деградации.