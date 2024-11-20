Поставки новых CPU оказались небольшими, а спрос на них - мизерным

Как предполагают некоторые инсайдеры, эксперты и техноблогеры, релиз процессоров Intel Arrow Lake мог быть «бумажным», фиктивным – в соответствии с задумкой гендиректора компании Пэта Гелсингера. Поставки новых CPU на склады ритейлеров оказались совсем небольшими, но спрос на них и вовсе можно охарактеризовать как мизерный. Некоторым магазинам не удалось продать ни одного процессора Core Ultra, а в более крупных торговых сетях продажи часто исчисляются максимум десятками.

Согласно распространяющейся по сети теории, из-за того, что потребительские характеристики CPU Core Ultra, особенно в игровых сценариях использования, оказались не только хуже ожидаемого, но и хуже, чем у моделей предыдущих поколений, было очевидно, что покупать такие процессоры будут в крайне небольших количествах. Спрогнозировав минимальный спрос, в Intel решили не выпускать больших объемов Arrow Lake. Компания и так находится в кризисе, поэтому тратить финансовые ресурсы на массовый выпуск невостребованной продукции было бы нерационально – целесообразнее сосредоточиться на разработке и улучшении будущих процессоров.