Но профессиональных спортсменов не обогнал

Как сообщает The Register, созданный специалистами Корейского института передовых технологий (KAIST) робопес преодолел марафонскую дистанцию (42 км 195 м) без единой подзарядки аккумулятора – для выполнения такой цели инженерам пришлось применить неординарные технические решения. Примечательно, что итоговое время робота составило чуть меньше 4 часов и 20 минут, тогда как победитель забега прошел дистанцию 2 часа 36 минут и 32 секунды. В целом же, серьезным результатом считается время меньше 3 часов, а для получения звания мастера спорта необходимо «выбежать» из 2 часов 22 минут.

Робопес принимал участие в 22-м по счету марафоне Sangju Dried-Persimmon, трасса которого примечательна наличием на ней двух 50-метровых холмов и еще нескольких менее ощутимых подъемов и спусков. При спусках благодаря шарнирному механизму робот запасал энергию примерно так же, как это делают электромобили при рекуперативном торможении, а для того, чтобы научить собаку передвигаться по пересеченной местности, инженеры использовали специальную модель обучения с подкреплением. Как заявили в KAIST, похожие роботы в перспективе могут использоваться в спасательных операциях и при стихийных бедствиях.



