Доступность кредитов и лизинга для потребителей продолжает снижаться.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на комментарии представителей дилеров и других экспертов, в ноябре на российском автомобильном рынке ожидается значительное падение уровня продаж по сравнению с октябрем — речь идет о разнице в 10-30%, а возможно, и больше. Для возникновения такой тенденции есть сразу несколько экономических обоснований.

Во-первых, доступность кредитов для физических лиц и лизинга для юридических лиц продолжает снижаться, а автомобили часто приобретаются именно на заемные средства. При этом замглавы Банка России Алексей Заботкин уже заявил, что в декабре регулятор может в очередной раз повысить ключевую ставку. Во-вторых, многие граждане, давно планирующие приобретение автомобиля, уже совершили покупку, опасаясь повышения цен после увеличения утилизационного сбора. И, наконец, в-третьих, с высокой вероятностью стоимость автомобилей для конечного потребителя в очередной раз вырастет – как в связи с ослаблением курса рубля по отношению к курсу доллара, евро и юаня, так и в связи с уже упомянутой индексацией утильсбора. Продолжает дорожать и логистика, что также не может не сказываться на ценах товаров.