Несмотря на разницу в стоимости и количестве ядер.

Как сообщает китайский ресурс MyDrivers, компания AMD позиционирует свои восьмиядерные процессоры Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D как конкурирующие с 24-ядерными Intel Core i9-14900K/KF/KS, несмотря на разницу в стоимости и характеристиках. Вероятно, в рассылаемой партнерам AMD мини-презентации речь идет о потенциале CPU в геймерских сценариях использования, поскольку в играх с Ryzen 7 9800X3D в настоящий момент действительно не может на равных тягаться ни одна другая модель. При этом очевидно, что в многопоточных рабочих приложениях с хорошо распараллеливаемой нагрузкой Ryzen 7 9800X3D сильно уступает не только 24-ядерным, но и 20-, и 16-, и 14-ядерным процессорам Intel актуальных линеек, например, Core i5-14600KF.

CPU Ryzen 7 7800X3D, так и Ryzen 7 9800X3D в настоящий момент находятся в дефиците в большинстве европейских и американских торговых сетей – поставки процессора предыдущего поколения приостанавливались, чтобы подготовить рынок к выходу новинки. Новинка же, в свою очередь, оказалась настолько востребованной, что геймеры и перекупщики буквально смели первые партии CPU с прилавков. По данным VideoCardz, дефицит продлится как минимум до января-февраля 2025 года, и даже весной процессоры AMD с дополнительным 3D-кэшем, вероятно, будут предлагаться заметно дороже рекомендованных цен.