Президент и ранее подчеркивал актуальность данной проблемы

Как заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая в рамках Валдайского форума, в стране фактически наблюдается дефицит рабочих рук. Российский лидер высказывался на тему нехватки квалифицированных кадров и ранее, подчеркивая остроту этой проблемы для отечественной экономики. Так, в апреле Путин подчеркнул, что дефицит рабочей силы в России невозможно восполнить механически, завозя мигрантов – необходимо повышать производительность труда и модернизировать отрасли экономики, в том числе, с помощью цифровизации.

Ранее, 5 ноября издание «Ведомости» выпустило аналитический материал – в нем рассказывается в том числе и о нехватке кадров в инженерной области, которая составляет до 600 тысяч человек. Наблюдается в России дефицит и специалистов других рабочих профессий. Общая же нехватка рабочей силы в стране по итогам 2023 года, если верить данным РАН, составила порядка 4.8 миллионов человек. Как отмечают эксперты, именно дефицит кадров, наряду с высоким показателем ключевой ставки в настоящий момент является одним из основных препятствий для развития бизнеса.