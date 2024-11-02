Более двух третей опрошенных сотрудников готовы поменять работодателя, чтобы работать из дома

Как пишет Reuters, более 500 сотрудников американской компании Amazon подписались под письмом к руководству с просьбой отмены политики по полному возвращению в офис. Стоит отметить, что работники Amazon не одиноки в своих желаниях — как показывают исследования и опросы, большинство IT-специалистов предпочитают «удаленку» или гибридный график, при котором появляться в офисе нужно не больше 1-2 раз в неделю. Более того, согласно опросу Blind, более 70% опрошенных сотрудников Amazon рассматривают вариант смены работодателя, если компания не пересмотрит свое решение и все-таки вернет полноценную пятидневную рабочую неделю без возможности работать удаленно.

Примечательно, что глава подразделения AWS Мэтт Гарман ранее заявлял, что якобы 9 из 10 работников, с которыми он беседовал, поддержали возврашение к пятидневной офисной рабочей неделе. Подписавшиеся под письмом сотрудники были шокированы таким заявлением. Впрочем, как подчеркивают эксперты, руководство и менеджмент компаний часто делают ложные заявления о якобы имеющемся согласии сотрудников по поводу возвращения к офисной работе, хотя на практике распробовавшие во времена пандемии коронавируса «удаленку» люди в большинстве своем предпочитают продолжать работать из дома.