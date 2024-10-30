В особенности на мобильных устройствах

Как сообщает ТАСС, доля «Яндекс.Браузера» на устройствах российских пользователей превзошла долю веб-обозревателя Google Chrome, составив более 36% - примерно на 1.5% больше, чем у основного конкурента. На мобильных девайсах ситуация складывается для российской компании еще более удачно — 37% против 32%. По оценкам экспертов, такая тенденция складывается благодаря нескольким факторам.

Первый из них — это регулярные обновления отечественного браузера и голосового помощника «Алиса». Второй — замедление видеосервиса Youtube, также принадлежащего корпорации Google, и временные проблемы с регистрацией аккаунтов почты Gmail. На данный момент они решены, и в Google пообещали не лишать россиян доступа к своим сервисам, но, как говорится, «осадочек остался», а в Минцифры в связи с неполадками посоветовали перейти на отечественные приложения. Третий фактор – активное продвижение «Яндексом» своих продуктов, не выходящее, впрочем, за рамки приличий. Опытные интернет-пользователи помнят многочисленные мемы про «Яндекс.Бар» и другие продукты и сервисы компании, которые автоматически устанавливались на ПК с другими программами, если не снять все галочки. Впрочем, таких же методов продвижения на определенном этапе придерживалась и сама Google.