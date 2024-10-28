По надежности такие машины значительно уступают популярным корейским моделям таких брендов, как Kia и Hyundai

Как сообщает издание «Коммерсант», российские таксисты в массе своей недовольны китайскими автомобилями — сроки и пробеги их беспроблемной эксплуатации оказались значительно ниже, чем в случае популярных моделей южнокорейских брендов, таких, как Kia Rio и Hyundai Solaris. Списывать авто из Поднебесной в ряде случаев приходится уже после 150 тысяч километров пробега, хотя для европейских и корейских транспортных средств нормой считается 250-300 километров.

В одном из таксопарков рассказали журналистам, что у купленных китайских машин после определенного пробега массово выходят из строя вариаторы, а их замена обходится в весьма крупную сумму. Достаточно часто встречаются и проблемы с двигателями, которые, кстати, многие водители характеризуют как «одноразовые» и практически не подлежащие ремонту.

Согласно сведениям НАПИ, за 5 лет активной эксплуатации нового китайского кроссовера затраты на него превысят изначальную стоимость. При этом с обслуживанием и ремонтом также возникают проблемы — срок поставки запчастей за последний год вырос примерно в 2 раза и составляет в лучшем случае 45 дней. Иногда приходится ждать месяцами, и хорошо, если из Китая вообще придет нужная запчасть – бывает, что их нет в наличии, а порой отправить могут не то, что нужно, а что-то похожее.

Владелец одного из сервисов под названием «Евроавто» также поделился своим мнением по поводу ремонта китайских авто. По словам Романа Гуляева, китайские производители мало заботятся о постпродажном обслуживании автомобиля, и найти нужную запчасть может быть чрезвычайно сложно. Много на рынке и контрафакта – под одним и тем же номером могут продаваться совершенно разные детали. По мнению журналистов, увеличение затрат на обслуживание автомобилей может привести к росту стоимости тарифов. Тем не менее, в Федеральной антимонопольной службе заявили, что причин для роста цен нет, и подчеркнули, что продолжат контролировать ситуацию.