Участники рынка связывают данную тенденцию с несколькими факторами

Как сообщает Forbes.ru, сразу несколько крупных российских хостинг-провайдеров подняли цены на свои услуги. Вслед за ними подтянулись и более мелкие компании – в результате тарифы у большинства отечественных хостеров выросли на 20-30%. Некоторые фирмы дополнительно расширили возможности в рамках тарифов, например, увеличив объемы доступного клиентам дискового пространства. Но большинство хостинг-провайдеров лишь индексировали цены без какого-либо улучшения условий для пользователей.

Опрошенные журналистами участники рынка рассказали о влиянии на цены нескольких факторов. Во-первых, это увеличение стоимости комплектующих и программного обеспечения. Во-вторых, высокая инфляция и рост налогов для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения. В-третьих, требования законодателей и регулирующих органов – хостерам приходится устанавливать оборудование для обеспечения доступа правоохранителей и спецслужб, а также фильтрации трафика.

Как отмечают в Forbes, на российском рынке хостинг-провайдеров представлены сотни, а возможно, и тысячи игроков, если учитывать реселлеров. Тем не менее, их ценовая политика во многом зависит от действий лидеров отрасли.