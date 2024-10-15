Тем временем процессоры AMD Ryzen 7 7800X3D пропадают с полок магазинов

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, оснащенный дополнительным 3D-кэшем, с высокой вероятностью будет анонсирован в конце октября и поступит в продажу на первой-второй неделе ноября 2024 года. Рекомендованная стоимость решения, несмотря на наличие только 8 ядер, будет достаточно высокой – не менее 400-450 американских долларов. При этом на практике на старте продаж реальная цена может оказаться еще выше, особенно с учетом того, что CPU Ryzen 7 7800X3D во многих торговых сетях уже пропали из продажи или значительно подорожали из-за возникшего дефицита. Дефицит же этот, в свою очередь, был создан AMD и партнерами искусственно, чтобы подогреть спрос на новинку.

Примечательно, что процессоры Ryzen 9000, не оснащенные дополнительным 3D-кэшем были весьма холодно приняты как обозревателями, так и покупателями. Прирост производительности по сравнению с Ryzen 7000 оказался мизерным, поэтому линейку CPU многие назвали самой проходной и не заслуживающей внимания за все время существования архитектуры Zen и бренда Ryzen. Однако, с Ryzen 7 9800X3D, если верить инсайдерам, ситуация совсем иная – рабочие частоты процессора будут примерно на 500 МГц выше, чем у предшественника, а прирост производительности в играх окажется ощутимым.