Впрочем, целевая аудитория площадки, как правило, без проблем обходит все блокировки

Как сообщают СМИ, Роскомнадзор внес сначала 3, а потом еще 7 страниц популярного игрового сервиса Steam в свой реестр запрещенных на территории России сайтов. По мнению ряда экспертов, данный факт может означать, что РКН готовится заблокировать сервис вслед за Discord – мессенджером, также преимущественно использующимся геймерами и молодежью. Ранее страницы Steam уже вносились в упомянутый реестр, но полной блокировки платформы за этим не последовало. Сейчас же ситуация значительно поменялась – после «замедления» Youtube и бана Discord блокировка Steam не выглядит чем-то нереалистичным.

Примечательно, что многие специалисты считают, что в подобных запретах нет практического смысла. Аудитория как Steam, так и Discord в России – это преимущественно молодые люди, обладающие какой-никакой технической грамотностью, и способные без проблем воспользоваться различными методами обхода блокировок. При этом, как показывают опросы и комментарии в социальных сетях и на форумах, деятельность Роскомнадзора в основном вызывает у граждан крайне негативную реакцию и воспринимается как неадекватное цензурирование интернета.