В том числе для торговли персональными данными, координирования кибератак и мошеннических кампаний, а также отмывания денег

Как сообщается в опубликованном в понедельник докладе ООН, мессенджер Telegram массово используется преступными группировками из Юго-Восточной Азии, в том числе, китайскими преступными синдикатами. Согласно представленной в докладе информации, приложение облегчает криминальным элементам координирование кибератак и мошеннических кампаний, торговлю крадеными данными и вредоносным ПО, а также отмывание денег. По мнению Бенедикта Хоффмана, зампреда УНП ООН в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, мессенджер в настоящий момент представляет из себя удобную среду для ведения преступной деятельности.

В августе 2024 года основатель Telegram Павел Дуров был задержан и допрошен во Франции – местные правоохранительные органы и спецслужбы полагают, что бизнесмен не предпринимал достаточных мер по предотвращению преступной деятельности в его приложении. Стоит отметить, что использование мессенджера в противозаконных целях было выявлено в самых разных странах – так, в некоторых государствах ЕС его используют для торговли запрещенными веществами, а в странах СНГ – для координации действий мошенников в рамках различных преступных схем. Впрочем, как отмечают эксперты, в процентном соотношении доля преступников по отношению к обычным пользователям мессенджера является пренебрежимо малой.