Но полицейским удалось найти преступника

Как сообщают СМИ, в Подмосковье, в городе Пушкино задержан 20-летний подозреваемый в краже коробки с 46 смартфонами iPhone. Мужчина работал на складе и во время разгрузки автомобиля специально сбросил коробку с устройствами на улицу – момент попал на камеры видеонаблюдения. Его подельник сразу же забрал коробку и скрылся в неизвестном направлении.

Вора задержали в аэропорту – он планировал улететь из России. Как удалось выяснить сотрудникам правоохранительных органов, 45 iPhone были проданы, один же из смартфонов незадачливый похититель оставил себе. Второго участника преступной схемы пока не нашли, но, скорее всего, он также не избежит ответственности. Сумма ущерба составила почти 5 миллионов рублей – по информации журналистов, подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Хищение дорогих смартфонов и другой цифровой техники – не редкость, такие преступления случаются на складах и в дарксторах регулярно. Тем не менее, описанный случай нетипичен тем, насколько нагло, и, при этом, непродуманно вел себя подозреваемый. В большинстве случаев мобильные устройства крадут не партиями и не под камерами, а подменяют на какой-либо дешевый товар, специально выбирая для этого непросматриваемое место.