Оперативная память и SSD могут снова начать дешеветь

Как сообщает Wccftech, контрактные цены на чипы памяти DRAM и NAND всего за месяц упали почти на 20% из-за резкого сокращения спроса. Для геймеров это определенно хорошая новость — при сохранении тенденции оперативная память и твердотельные накопители могут снова начать дешеветь. Примечательно, что снижается в первую очередь стоимость DDR4 памяти – в сегменте DDR5 цены более стабильны.

Значительное влияние на рынок памяти оказывает растущая технологическая отрасль, связанная с искусственным интеллектом. И хотя специализированным ускорителям вычислений требуется HBM-память, СМИ сообщали, что крупнейшие производители, такие, как Samsung, Hynix и Micron, переориентируют часть линий, ранее выпускавших чипы DDR4/DDR5 на выпуск чипов HBM, поскольку они приносят гораздо больше прибыль. В настоящий момент неизвестно, сколько продлится «ИИ-бум», но, как прогнозируют аналитики, именно спрос со стороны крупных технологических компаний, а не обычных потребителей в ближайшее время будет в наибольшей степени влиять на стоимость чипов памяти. Геймерам же остается лишь подстраиваться под ситуацию на рынке.