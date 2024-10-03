Клиенты заказывают такие карты в максимально доступных объемах

Как сообщает популярный ресурс ITHome, глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг в рамках интервью на канале CNBC высказался по поводу спроса на специализированные ускорители ИИ-вычислений Blackwell. По словам топ-менеджера, спрос был и остается «безумно высоким» — компании-партнеры предзаказывают максимально возможное количество устройств. Ожидается, что в четвертом квартале 2024 года будет поставлено свыше 450 тысяч ИИ-ускорителей Blackwell, произведенных по технологическим нормам TSMC N4P, что принесет NVIDIA не менее 10 миллиардов долларов дохода.

По мнению ряда экспертов, повышенное внимание NVIDIA к рынку специализированных ускорителей может означать, что геймеры снова недополучат свою долю видеокарт, как уже было во времена первой и второй волн криптовалютной лихорадки. Особенное беспокойство вызывает тот факт, что компания получает от ИИ-ускорителей значительно больше прибыли, чем от геймерских GPU. В подобных условиях NVIDIA может отгружать игровые видеокарты по остаточному принципу, а также увеличивать на них наценку, поскольку из-за дефицита продукцию будут покупать даже по завышенным ценам.