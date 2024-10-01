Как сообщают СМИ, корпорация Microsoft раскрыла цену подписки на платные обновления для операционной системы Windows 10 после завершения ее поддержки. Соответствующая программа ориентирована, прежде всего, на коммерческие структуры и образовательные учреждения, при этом если с первых фирма будет требовать солидные суммы, для вторых подписка будет стоить во много раз дешевле.
Согласно предварительной информации, в течение первого года после завершения поддержки, которое запланировано на октябрь 2025 года, фирмам придется платить за подписку на обновления для Windows 10 по 61 доллару за каждый ПК с данной ОС. В течение второго года цена подписки увеличится в два раза, до 122 долларов, а в течение третьего – вырастет еще в 2 раза, до 244 долларов. В дальнейшем корпорация планирует еще единожды поднять цену до 427 долларов в год. После этого столь резкого удорожания не будет – лишь незначительные индексации. Примечательно, что образовательные учреждения будут платить всего по 1, 2, 3 и 4 доллара за каждый ПК в первый, второй, третий и четвертый годы соответственно. Такая политика не является чем-то уникальным: многие IT-гиганты предоставляют школам и вузам значительные преференции.