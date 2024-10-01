Но для образовательных учреждений она будет минимальной

Как сообщают СМИ, корпорация Microsoft раскрыла цену подписки на платные обновления для операционной системы Windows 10 после завершения ее поддержки. Соответствующая программа ориентирована, прежде всего, на коммерческие структуры и образовательные учреждения, при этом если с первых фирма будет требовать солидные суммы, для вторых подписка будет стоить во много раз дешевле.

Согласно предварительной информации, в течение первого года после завершения поддержки, которое запланировано на октябрь 2025 года, фирмам придется платить за подписку на обновления для Windows 10 по 61 доллару за каждый ПК с данной ОС. В течение второго года цена подписки увеличится в два раза, до 122 долларов, а в течение третьего – вырастет еще в 2 раза, до 244 долларов. В дальнейшем корпорация планирует еще единожды поднять цену до 427 долларов в год. После этого столь резкого удорожания не будет – лишь незначительные индексации. Примечательно, что образовательные учреждения будут платить всего по 1, 2, 3 и 4 доллара за каждый ПК в первый, второй, третий и четвертый годы соответственно. Такая политика не является чем-то уникальным: многие IT-гиганты предоставляют школам и вузам значительные преференции.