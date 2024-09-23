Модель может похвастаться платиновым сертификатом 80 Plus

Как сообщает популярный ресурс TechPowerUp, компания Seasonic презентовала новый блок питания под названием PRIME PX-2200. Его мощность составляет фантастические 2200 Вт – представители фирмы называют решение «вершиной инженерной мысли». Среди дополнительных преимуществ модели — наличие сертификата 80 Plus Platinum, модульная система подключения кабелей, а также поддержка стандартов ATX 3.1 и PCI-E 5.1. Диапазон входного напряжения составляет 200-240 В.





Блок питания оснащен внушительным количеством разъемов, включая пару портов 12V-2x6 для современных графических ускорителей NVIDIA. Также производитель сообщает об использовании высококачественных японских конденсаторов и 135-миллиметрового вентилятора с цифровым управлением. Поддерживается гибридный режим работы системы охлаждения – при невысокой нагрузке, и, соответственно, малом энергопотреблении и тепловыделении вентилятор отключается. Приобрести Seasonic PRIME PX-2200 в европейских магазинах можно будет по цене от 580 евро в четвертом квартале 2024 года. Гарантийный срок — 12 лет.