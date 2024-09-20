Впрочем, для площадки это не слишком значительная сумма

Как сообщают СМИ и тематические интернет-ресурсы, сегодня, 20 сентября 2024 года, стало известно о взломе неизвестными хакерами криптовалютной биржи BingX, базирующейся в Сингапуре. Преступникам удалось в несколько траншей похитить различных криптовалют на общую сумму более 43 миллионов американских долларов. Сама биржа описывает потери как «незначительные» и «управляемые», тем не менее, инцидент вызвал в криптовалютном сообществе серьезное беспокойство.

В руководстве компании подтвердили факт хищения, подчеркнув, что все необходимые меры были приняты, и средства пользователей находятся в безопасности. В рамках плана по предотвращению дальнейших потерь был временно остановлен вывод средств, но ожидается, что в течение 24 часов биржа вернется к нормальному режиму работы.

Взлом BingX нельзя назвать каким-то уникальным или даже экстраординарным событием, тем не менее, крупные криптовалютные биржи внимательно относятся к вопросам безопасности, понимая, что от этого зависит доверие пользователей. Вероятно, будет проведено внутреннее расследование, по итогам которого компания выступит с официальным заявлением.