У электрокаров по-прежнему есть значимые недостатки.

Как сообщает TechRadar, крупнейшие мировые производители не спешат полностью переходить на выпуск исключительно электромобилей. Даже китайский рынок с его обилием электрокаров не является исключением – гибридные авто в Поднебесной более популярны. «Чистые» электромобили не только в большинстве случаев довольно дорого стоят – они обладают серьезными для значительной части водителей недостатками.

К таким недостаткам можно отнести проблемы с доступностью зарядной инфраструктуры, особенно если говорить о быстрых зарядных станциях, повышенную пожароопасность, деградацию аккумуляторных батарей со временем и снижение запаса хода при минусовых температурах. В качестве городского авто для езды по мегаполису электрокары весьма хороши, но при междугородних поездках, особенно на большие расстояния, проигрывают машинам с двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

Некоторые автопроизводители уже пересмотрели свои планы по поводу полного перехода на выпуск электрокаров – к числу таких компаний можно отнести, например, Volvo. Если ранее фирма стремилась к полному переводу своих производственных мощностей на выпуск электромобилей к 2030 году, то сейчас стало известно, что выпуск транспортных средств с ДВС продолжится в течение неопределенного срока.