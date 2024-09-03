Россияне все чаще приобретают автомобили из Поднебесной

Как сообщает Forbes.ru, китайская Chery, представленная в России двумя юрлицами, стала лидирующей по выручке иностранной фирмой, ведущей свою деятельность на территории страны. Так, в 2023 году выручка китайского автопроизводителя превысила 590 миллиардов рублей – это в 4 раза больше, чем в 2022 году. Реализовать удалось свыше 220 тысяч автомобилей в 2023 году и еще 144 тысячи – за первые 6 месяцев 2024 года.

На втором и третьем местах в составленном Forbes списке располагаются табачные компании. Речь идет о японской JT Group с выручкой в 480 миллиардов долларов и об американской Philip Morris с выручкой в 440 миллиардов. На четвертом — американская же PepsiCo, сократившая в России свой ассортимент брендов. На пятом – китайский автопроизводитель Great Wall Motor, известный автолюбителям благодаря бренду Haval. Как отмечают журналисты, после частичного или полного ухода из России ряда западных автомобильных компаний, фирмы из Поднебесной значительно укрепили свои позиции на отечественном рынке. Изменилось в лучшую сторону и отношение многих российских водителей к китайским машинам, что демонстрируют результаты проводимых профильными изданиями опросов.