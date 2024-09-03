Компания продолжает искать новые способы снижения затрат и повышения эффективности

Как сообщает ITHome, корпорация Intel, пребывающая не в самом лучшем положении после скандала с нестабильной работой процессоров Core i9, публикации провального квартального отчета и падения стоимости акций, ищет любые способы сократить затраты без ущерба для производственного процесса. И такие способы находятся – например, в Израиле компания отказалась от аренды автомобилей для сотрудников, большая часть которых в любом случае работает в удаленном или гибридном формате. На этом удастся сэкономить около 11 миллионов шекелей, то есть более 3 миллионов долларов. Всего в Израиле у Intel находится свыше 11 тысяч сотрудников.

Ранее СМИ писали о том, что в рамках своего плана по оптимизации расходов Intel планирует уволить 15% своего штата, а также значительно сократить затраты на продажи и маркетинг. При этом сторонние эксперты опасаются, что описанные шаги заведут корпорацию в тупик – она и так теряет позиции на рынках процессоров для ПК и серверных чипов. Прорабатывается даже возможность с разделением компании на несколько предприятий, одни из которых будут заниматься разработкой полупроводниковой продукции, а другие — ее производством.