Издание провело собственный опрос среди читателей

Зарубежное издание IGN провело среди читателей, большую часть которых составляют любители видеоигр, опрос – сколько геймеры готовы заплатить за будущую консоль Sony PlayStation 5 Pro. Большинство респондентов ответили, что не заинтересованы в ее приобретении – в первую очередь, вероятно, такой вариант ответа выбрали люди, предпочитающие играть на ПК и ноутбуках.

Впрочем, почти 30% опрошенных заявили, что готовы заплатить за PS5 Pro от 550 до 600 американских долларов, а еще 5% отметили, что могут раскошелиться и на 650-700 долларов. Более 700 долларов за приставку готовы отдать только 3% респондентов. Ранее в сети появлялись слухи о том, что производительность консоли будет схожа с производительностью компьютеров, оснащенных процессорами с 6-8 ядрами и графическим ускорителем AMD Radeon RX 7700 XT, причем в сценариях с трассировкой лучей PS5 якобы будет оставлять позади такие системы.

Рассекретили инсайдеры и дизайн консоли – как выяснилось, она будет похожа на увеличенную PS5 Slim. Что же касается рекомендованной стоимости – она пока неизвестна, поскольку Sony еще официально не анонсировала устройство. Что же касается вопроса возможного дефицита PS5 Pro на старте продаж – мнения экспертов в данном случае разнятся. Некоторые специалисты предпочитают и вовсе не высказывать мнения по поводу предполагаемого спроса на консоль до обнародования ее официальной цены.