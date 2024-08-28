Информация о товарах станет более актуальной

Команда «Яндекс.Маркета» рассказала о примечательном нововведении – теперь карточки одного и того же товара от разных продавцов не будут автоматически объединяться. Продавцы смогут управлять своими карточками: менять характеристики и описание, добавлять фотографии, и так далее. Изменение направлено на повышение точности и актуальности сведений о спецификациях товаров, а также на увеличение удобства работы продавцов.

Как пояснили в «Яндекс.Маркете», ранее из-за ошибки одного из партнеров в общей карточке могла появляться некорректная информация. Также могли возникать проблемы с разными модификациями одного товара – это касается, например, ноутбуков. Качество заполнения продавцами карточек будет оценивать специальный алгоритм, а наиболее полно и достоверно заполненные будут появляться в поисковой выдаче раньше остальных, хотя у покупателей по-прежнему останется возможность использовать фильтры, включая один из наиболее популярных: «по увеличению цены», при активации которого демонстрируются сначала наиболее доступные по цене товары, а потом – все более дорогие, по возрастанию.