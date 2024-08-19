Эксперты сообщают о тестировании блокировок мессенджера в стране

Как сообщает проект «Бэкдор», минувшей ночью с 18 на 19 августа 2024 года в России, вероятно, проводилось тестирование блокировки мессенджера Telegram – о невозможности пользоваться приложением и его веб-версией сообщали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и других городов и регионов РФ. За пределами страны каких-либо массовых сбоев в работе мессенджера зафиксировано не было. Как считают эксперты, подобные тесты могут предвещать полную блокировку Telegram в России – попытки заблокировать мессенджер уже предпринимались несколько лет назад, но с тех пор технический арсенал Роскомнадзора значительно расширился.

С середины июля (по другим данным – с начала августа) в России осуществляется замедление работы популярного видеосервиса Youtube, при этом на каких основаниях это происходит – непонятно. Интернет-провайдеры и операторы связи уже обращались в Минцифры и Роскомнадзор с коллективным письмом с просьбой дать официальный комментарий в СМИ, но попытка не возымела успеха. Ранее некоторые медиа писали о том, что Youtube работает в России со сбоями якобы из-за устаревания и выхода из строя кэширующих серверов Google, но подобная версия не выдерживает никакой критики – сервис может работать и без использования подобных серверов. При этом у клиентов некоторых российских операторов и провайдеров, предоставляющих услуги домашнего подключения к интернету, Youtube не работает полностью, что лишь подтверждает версию о его намеренном замедлении или блокировке.