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[Zero]
SK Hynix увеличила цены на DDR5-память на 15-20 %
Так же могут поступить и другие крупные производители

Согласно информации аналитической компании TrendForce, один из крупнейших в мире производителей чипов памяти, корпорация SK Hynix, подняла цены на DDR5 ОЗУ примерно на 15-20%. Среди основных причин аналитики выделяют стремление фирмы переориентировать часть линий для выпуска чипов DDR5 на производство HBM3 и HBM3E памяти – она востребована для ускорителей ИИ-вычислений, и приносит гораздо большую прибыль, чем DDR5. В настоящий момент известно, что SK Hynix переведет до 20% производственных мощностей DDR5 на выпуск памяти HBM уже до конца текущего года. Еще более амбициозные цели ставит руководство южнокорейской Samsung – там хотят пожертвовать 30% от линий выпуска DRAM ради HBM.

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Отмечается, что «ИИ-бум» приведет к росту цен на все актуальные типы памяти, поскольку модули DDR4 и DDR5 необходимы для оснащения серверов и рабочих станций. Скажется это и на потребительском сегменте — модули и комплекты оперативной памяти, а также твердотельные накопители в очередной раз подорожают. Ранее СМИ сообщали о том, что осенью вырастут цены на ноутбуки, и одной из главных причин является как раз увеличение стоимости памяти.

#ddr5 #оперативная память #sk hynix #dram #hynix #озу #чипы памяти
Источник: 3dnews.ru
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SK hynix повышает цены на DDR5 DRAM – это может стать началом новой волны подорожания памяти
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