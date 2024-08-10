За нарушение требований российского законодательства.

Как сообщает издание «Коммерсант», в России был заблокирован мессенджер Signal, пользующийся репутацией приложения с высокой степенью защищенности. Примечательно, что ранее у правоохранительных и регулирующих органов РФ не было претензий к Signal – по крайней мере, информация о них не попадала в СМИ. В Роскомнадзоре в ответ на запрос журналистов ответили, что приложение заблокировано «за нарушение требований российского законодател»ства». Какие конкретно требования были нарушены – в настоящий момент неизвестно, но в ведомстве подчеркнули, что выполнение обозначенных требований необходимо для предотвращения использования мессенджера в незаконных целях.

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Опрошенные СМИ эксперты уточнили, что мировая аудитория Signal составляет несколько десятков миллионов человек. В РФ мессенджером пользуется сравнительно небольшой процент граждан – в основном это специалисты по кибербезопасности, журналисты и активисты, заботящиеся о своей конфиденциальности. Может ли мессенджер в ближайшее время быть разблокирован – не сообщается, но, вероятно, это зависит от того, выполнит ли компания требования российского законодательства.