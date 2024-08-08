Игра стала значительно мрачнее и ближе к оригиналу 2001 года.

Автор YouTube-канала Cycu1 опубликовал новый видеоролик, в котором сравнил недавно опубликованный геймплейный трейлер ремейка культовой Action/RPG начала двухтысячных Gothic с играбельным тизером 2019 года. Как отмечает контент-мейкер, графическая составляющая игры значительно улучшилась, а стилистика стала мрачнее и ближе к оригиналу.

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Дата релиза ремейка «Готики» пока не называется, другой информации об игре тоже мало. Впрочем, уже сейчас известно, что доступный для исследования игровой мир окажется примерно на 30% больше, чем в оригинале, а также что проект получит официальный перевод на русский язык. С учетом того, что среди российских любителей игр первые две части серии Gothic и моды на их основе пользуются высокой популярностью, новость, определенно, хорошая.

Оригинальная Gothic вышла в 2001 году. Согласно сюжету игры, главный герой в качестве заключенного попадает в защищенную магическим барьером колонию – Долину Рудников, в которой добывают необходимую для создания оружия и доспехов магическую руду. Персонаж присоединяется к одному из противоборствующих лагерей, втягиваясь в разборки между ними, а в дальнейшем узнает причину разрастания барьера и принимает участие в событиях, которые решат судьбу колонии.