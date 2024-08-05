Что же касается продления гарантийного срока, оно также, касается далеко не всех потребителей.

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, против корпорации Intel готовятся подать судебные иски уже две юридические фирмы — помимо Abington Cole+Ellery, к изучению обстоятельств дела приступили специалисты из Kaplan Gore. Юристы изучают информацию о неполадках с CPU Core i9 13-го и 14-го поколений. Как заявили в компании, предварительное расследование показывает, что Intel не демонстрирует достаточной готовности компенсировать кому-либо убытки, и зачастую отказывает пострадавшим клиентам в гарантии. Что же касается продления гарантийного срока на BOX-версии процессоров Core i9, оно также касается далеко не всех потребителей.

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Ранее СМИ сообщали, что после публикации очередного квартального отчета акции Intel обвалились до показателя 2012 года. Также журналисты писали о том, что компания планирует уволить 15% своих сотрудников и сократить капитальные затраты. Некоторые меры для уменьшения расходов уже были приняты – например, корпорация решила не выплачивать дивиденды. Согласно мнению некоторых аналитиков, Intel находится в худшем положении за много лет, и для AMD сейчас открыто окно возможностей для укрепления своих позиций на процессорном рынке.