Со временем такая практика может стать более распространенной

Как сообщают СМИ, китайский бренд Zeekr начал отключать ряд функций в транспортных средствах, незаконно перепроданных за пределы Китая. По информации журналистов, компания вычисляет «нарушителей» по использованию сторонних SIM-карт, а также нахождению за пределами указанной в договоре зоны.

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Изначально находящийся за рулем человек видит уведомление с требованием вернуться в зону обслуживания, если же оно игнорируется, то в машине отключаются центральный экран, музыка, кондиционер и ряд других функций. Как заявили в Zeekr, подобные меры предпринимаются для борьбы с серым импортом транспортных средств. В компании подчеркнули, что приобретать автомобили бренда для использования в других странах можно, но для этого необходимо заключать соответствующий договор.

Юристы и автоэксперты уже подвергли Zeekr критике за применение описанных выше ограничений. Так, один из комментаторов выразил мнение, что сообщество водителей не должно позволять автопроизводителям размывать понятие права собственности, ограничивая автовладельцев, купивших машину, в использовании каких-либо функций. Также в соцсетях и на форумах задаются вопросом: если водитель, потерявший концентрацию из-за неработающих кондиционера и экрана навигации, попадет в ДТП – можно ли привлечь Zeekr к ответственности?