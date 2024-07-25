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[Zero]
Журналисты The Verge раскритиковали HP за «уродливые» наклейки на ноутбуках
На наклейках сообщается, что ИИ способен повысить личную продуктивность пользователя

Журналисты популярного технологического интернет-издания The Verge подвергли компанию HP критике и насмешкам за «уродливые» наклейки на ноутбуках, на которых сообщается о том, что искусственный интеллект способен увеличить личную продуктивность пользователя. Как отметил автор ресурса Антонио Бенедетто, некрасивые наклейки на ноутбуках стали для владельцев привычным делом еще с тех пор, когда «Intel Inside» (наличие внутри лэптопа процессора Intel) действительно было поводом для гордости.

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«Наклейка даже не голографическая» — отметил один из пользователей ресурса в комментариях. Другой же подчеркнул, что заявление компании о преимуществах искусственного интеллекта выглядит слишком расплывчатым и неопределенным, как будто Microsoft, HP, Intel и другие техногиганты на данном этапе не слишком понимают, какие реальные преимущества может дать использование нейросетей пользователю. Тем не менее, корпорации вкладывают в обучение моделей огромные денежные средства, поэтому логично, что они хотят приучить потребителей переплачивать за некие абстрактные «ИИ-функции» при помощи маркетинговых инструментов.

#искусственный интеллект #ноутбуки #нейросети #мобильные пк #лэптопы #компания hp #наклейки
Источник: theverge.com
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